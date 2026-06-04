Ingegneri di Alessandria | Colombo guida il nuovo consiglio 2026-2030

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo consiglio degli ingegneri di Alessandria è stato eletto per il mandato 2026-2030, con Colombo come presidente. I membri del consiglio sono stati scelti per rappresentare un insieme di competenze tecniche e professionali. La composizione del consiglio sarà responsabile delle decisioni riguardanti progetti e iniziative locali. Non sono stati forniti dettagli sui singoli membri o sui possibili cambiamenti nelle modalità di lavoro dell’organizzazione.

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Chi sono i nuovi membri che porteranno innovazione nel consiglio? Come influirà questo nuovo direttivo sulla qualità delle opere locali? Quali strategie adotterà l'Ordine per supportare le nuove professioni? Perché la stabilità del consiglio è fondamentale per l'economia provinciale??? In Breve Mandato iniziato il 28 maggio con 11 membri eletti nel consiglio. Vicepresidenti Riccardo Carrà e Marcello Ferralasco insieme a segretaria Simonetta Sorace. Tesoriere Danilo Bra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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