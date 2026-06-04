Ingegneri di Alessandria | Colombo guida il nuovo consiglio 2026-2030

Notizia in breve

Un nuovo consiglio degli ingegneri di Alessandria è stato eletto per il mandato 2026-2030, con Colombo come presidente. I membri del consiglio sono stati scelti per rappresentare un insieme di competenze tecniche e professionali. La composizione del consiglio sarà responsabile delle decisioni riguardanti progetti e iniziative locali. Non sono stati forniti dettagli sui singoli membri o sui possibili cambiamenti nelle modalità di lavoro dell’organizzazione.