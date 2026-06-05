Inganni e raggiri | anziani nel mirino | In Umbria 13 denunce al giorno Arriva un manuale di autodifesa

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Umbria, nel 2024, sono state presentate in media 13 denunce giornaliere per truffe e raggiri a danno di anziani, pari a 4.850 casi totali. A questi si sommano molti episodi non denunciati, spesso per vergogna o paura di mostrare vulnerabilità. Per contrastare la situazione, è stato pubblicato un manuale di autodifesa dedicato agli anziani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tredici denunce al giorno per un totale di 4850 casi, tra truffe e raggiri nel 2024 in Umbria. A questi numeri si aggiungono poi tutti i casi che non vengono denunciati alle forze dell’ordine, per vergogna di mostrare la propria vulnerabilità o di essere stati ingenui. Dati che fanno riflettere e che illustrano un’emergenza sociale, dove a farne le spese sono soprattutto le fasce più anziane e fragili della popolazione. Per far fronte a questa grave situazione, il sindacato dei pensionati Spi Cgil ha dato vita, insieme a Federconsumatori e Auser e con il contributo del sindacato di polizia Silp Cgil, a un manuale di autodifesa intitolato "Truffe, trucchi e trappole" in cui sono contenuti tutti i consigli e le indicazioni utili per difendersi da truffe e raggiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

inganni e raggiri anziani nel mirino in umbria 13 denunce al giorno arriva un manuale di autodifesa
© Lanazione.it - Inganni e raggiri: anziani nel mirino: "In Umbria 13 denunce al giorno". Arriva un manuale di autodifesa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Truffe agli anziani, il manuale di autodifesa della CgilUn manuale di autodifesa contro le truffe agli anziani è stato pubblicato da un sindacato, in collaborazione con associazioni di consumatori e un...

Raffica di truffe agli anziani (e non solo), decine di raggiri sventati nel distretto ceramicoNelle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno segnalato un aumento di tentativi di truffa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web