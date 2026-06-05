Tredici denunce al giorno per un totale di 4850 casi, tra truffe e raggiri nel 2024 in Umbria. A questi numeri si aggiungono poi tutti i casi che non vengono denunciati alle forze dell’ordine, per vergogna di mostrare la propria vulnerabilità o di essere stati ingenui. Dati che fanno riflettere e che illustrano un’emergenza sociale, dove a farne le spese sono soprattutto le fasce più anziane e fragili della popolazione. Per far fronte a questa grave situazione, il sindacato dei pensionati Spi Cgil ha dato vita, insieme a Federconsumatori e Auser e con il contributo del sindacato di polizia Silp Cgil, a un manuale di autodifesa intitolato "Truffe, trucchi e trappole" in cui sono contenuti tutti i consigli e le indicazioni utili per difendersi da truffe e raggiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inganni e raggiri: anziani nel mirino: "In Umbria 13 denunce al giorno". Arriva un manuale di autodifesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Truffe agli anziani, il manuale di autodifesa della CgilUn manuale di autodifesa contro le truffe agli anziani è stato pubblicato da un sindacato, in collaborazione con associazioni di consumatori e un...

Raffica di truffe agli anziani (e non solo), decine di raggiri sventati nel distretto ceramicoNelle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno segnalato un aumento di tentativi di truffa.