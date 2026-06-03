Raffica di truffe agli anziani e non solo decine di raggiri sventati nel distretto ceramico
Nelle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno segnalato un aumento di tentativi di truffa. Le vittime sono soprattutto anziani e persone vulnerabili. Sono stati sventati decine di raggiri, spesso legati a frodi telefoniche o a visite fraudolente. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione e a mettere in guardia la popolazione sui metodi utilizzati dai truffatori.
Nelle ultime due settimane, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno registrato un sensibile aumento dei tentativi di truffa ai danni di anziani e persone vulnerabili. Questa vera e propria offensiva criminale si è concentrata in modo particolare nei giorni immediatamente precedenti il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
10 arresti per truffe agli anziani, bottino di quasi mezzo milione di euro: 116 colpi in un anno
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