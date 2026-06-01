Truffe agli anziani il manuale di autodifesa della Cgil

Un manuale di autodifesa contro le truffe agli anziani è stato pubblicato da un sindacato, in collaborazione con associazioni di consumatori e un sindacato di polizia. Il documento, intitolato ‘Truffe, trucchi e trappole’, fornisce consigli pratici per riconoscere e evitare raggiri e truffe. È stato realizzato con l’obiettivo di aiutare gli anziani a difendersi da situazioni di frode e raggiro.

Si intitola ‘Truffe, trucchi e trappole’ il manuale di autodifesa elaborato dallo Spi Cgil, con Federconsumatori e Auser e il contributo del sindacato di polizia Silp Cgil, per fornire ai cittadini anziani indicazioni e consigli utili per difendersi da truffe e raggiri. Come anticipano i suoi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo. Sgominato banda a Milano

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