Rabbia a Vittorio Veneto | vaccini obbligatori dopo un cane dal Marocco

A Vittorio Veneto, si sono verificati disordini legati all’introduzione illegale di un cane proveniente dal Marocco, risultato infetto. Sono state identificate persone che devono sottoporsi a profilassi post-esposizione a causa del contatto con l’animale. La vicenda ha portato a richieste di vaccini obbligatori per il personale coinvolto e ha suscitato reazioni di rabbia nella comunità locale. La situazione ha evidenziato criticità nelle procedure di controllo e importazione degli animali.

? Punti chiave Come è stato possibile introdurre illegalmente un cane infetto in Italia?. Chi sono le persone che devono sottoporsi alla profilassi post-esposizione?. Quali sono le misure urgenti adottate dal Comune per i proprietari?. Perché il viaggio in Marocco ha scatenato l'allarme sanitario locale?.? In Breve Cane importato illegalmente dal Marocco mesi fa verso San Giacomo di Veglia.. Mappatura contatti umani e animali completata in due giorni dall'Ulss 2.. Profilassi post-esposizione attivata per persone a contatto con l'animale infetto.. Vaccinazione antirabbica obbligatoria estesa a tutti i cani e gatti di Vittorio Veneto.. Emergenza sanitaria a Vittorio Veneto: un cane portato dal Marocco ha trasmesso la rabbia nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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