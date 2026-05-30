A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni, sono stati arrestati anche il compagno della madre e un altro uomo. Le indagini hanno portato al sequestro di foto scattate dopo i pestaggi e di un video in cui uno dei due fumava. La procura ha disposto le misure cautelari, mentre le autorità continuano le verifiche sulle cause della morte e sui presunti maltrattamenti subiti dalla bambina.

I genitori d'accordo per sviare le indagini. La piccola sarebbe morta in casa del padre e poi trasportata nella villetta dove viveva con la mamma. Sul corpicino segni di botte e anche un'impronta di scarpa A quasi quattro mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso, la procura della Repubblica di Imperia ha compiuto un passo decisivo: Manuel Iannuzzi, 42 anni, residente a Perinaldo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. L'uomo, compagno della madre della bambina, Emanuela Aiello, era fino ad oggi indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bimba morta a 2 anni, arrestato anche il compagno della madre. "Trovate foto dopo i pestaggi e un video in cui fumava"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BIMBA MORTA A 2 ANNI, ARRESTATO IL COMPAGNO DELLA MADRE: SVOLTA NELLINCHIESTA

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre. "Nei telefoni le foto dopo i pestaggi"A quasi quattro mesi dalla morte di una bambina di due anni a Bordighera, è stato arrestato anche il compagno della madre.

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: foto della piccola dopo i pestaggi, in un video costretta a fumareUn uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio.

Temi più discussi: Bimba di 2 anni morta di caldo, lasciata in auto dal padre distratto dalla telefonata: doveva andare all'asilo; Bambina morta in auto: il papà al telefono ha dimenticato di portarla all'asilo; La retromarcia in cortile e l’investimento: l’abitudine quotidiana fatale per la bimba di Bollengo; Bambina di 22 mesi investita dal padre muore all'ospedale di Ancona.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: decisive le tracce di sangue in casa e i risultati dell’autopsia x.com

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: decisive le tracce di sangue in casa e i risultati dell’autopsiaManuel Iannuzzi, 42 anni, è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento. I lividi sul corpo dell ... msn.com

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggiBeatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, ora anche il compagno è agli arresti: l'accusa è di maltrattamenti aggravati ... corriere.it

22 mesi da quando ti ho perso. reddit