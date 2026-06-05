Inflazione | Istat attesa forte risalita in 2026**

Notizia in breve

L'Istat prevede un aumento significativo dell'inflazione nel 2026, con una forte risalita rispetto all'anno in corso. Per il 2023, la causa principale è l'incremento dei prezzi delle materie prime, che ha già influenzato i costi di beni e servizi. La previsione si basa sulle attuali tendenze di mercato e sui prezzi delle materie prime, senza altre considerazioni aggiuntive.