**Inflazione | Istat attesa forte risalita in 2026**
L'Istat prevede un aumento significativo dell'inflazione nel 2026, con una forte risalita rispetto all'anno in corso. Per il 2023, la causa principale è l'incremento dei prezzi delle materie prime, che ha già influenzato i costi di beni e servizi. La previsione si basa sulle attuali tendenze di mercato e sui prezzi delle materie prime, senza altre considerazioni aggiuntive.
Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Per quest'anno l'inflazione è "attesa in forte risalite" per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime. Lo scrive l'Istat nella Nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana spiegando che "il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d'anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali". Le sfide dell'energia. L'intervista del direttore Capezzone al ministro Pichetto Fratin Lo spettacolo dei freestyler del taekwondo incanta Piazza di Spagna. Grand Prix al via al Foro Italico "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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