Secondo le previsioni dell'istituto di statistica, nel 2026 il tasso di inflazione potrebbe oscillare tra l’1,8% e il 2,2%. A marzo, l’inflazione acquisita per quell’anno si attestava al +1,5%, considerando che le variazioni mensili restassero stabili fino alla fine dell’anno. Questa stima si basa sui dati attuali e sulle proiezioni relative alle variazioni dei prezzi nel prossimo futuro.

L'inflazione acquisita a marzo per il 2026 è pari a +1,5% ed è il tasso ipotetico che si realizzerebbe in caso di variazioni mensili nulle per il resto dell'anno. Nell'ipotesi di una "dinamica moderata", con aumenti dei prezzi dello 0,1% su su base mensile da aprile a fine anno, l'inflazione media del 2026 sarebbe dell'1,8%. Con una crescita congiunturale l"eggermente più ampia", dello 0,2% per i prossimi mesi, il tasso di inflazione sarebbe del 2,2% nell'intero anno. Sono le proiezioni illustrate dall'Istat in conferenza stampa che sottolinea che sono in linea con le aspettative delle imprese....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Istat, possibile un tasso di inflazione dell'1,8%/2,2% nel 2026

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