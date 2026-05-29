Istat a maggio 2026 l’inflazione sale a +3,2%

A maggio 2026, l’inflazione ha raggiunto il 3,2%. L’aumento è stato principalmente influenzato dall’incremento dei prezzi dei beni energetici.

L’Istat ha pubblicato la stima provvisoria dei prezzi al consumo di maggio.? Secondo le stime preliminari, nel mese di maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +3,2% su base annua (da +2,7% del mese precedente). L’accelerazione dell’inflazione risente prevalentemente di quella dei prezzi degli Energetici non regolamentati (da +9,6% a +12,6%), degli Energetici regolamentati (da +5,3% a +5,8%), dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +1,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a +3,0%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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