Inflazione accelera al +2,9% nel 2026 Con la guerra prolungata la crescita frena l’occupazione rallenta
L’inflazione prevista per il 2026 si attesta al +2,9%, secondo le stime dell’Istat. La crescita economica dovrebbe rallentare a causa della guerra prolungata, che influisce negativamente sui mercati. Anche l’occupazione mostra segnali di rallentamento, con un incremento meno sostenuto rispetto agli anni precedenti. Le proiezioni indicano una frenata generale dell’economia italiana per il prossimo biennio, con effetti visibili su vari settori.
L’inflazione accelera, la crescita frena e l’occupazione rallenta secondo le stime dell’Istat nelle “Prospettive per l’economia italiana nel 2026-2027”. Scenario influenzato, ovviamente, anche dalla guerra in Medio Oriente e dalla durata del conflitto che rappresenta un elemento chiave per i risultati delle previsioni. Inflazione: accelera al +2,9% nel 2026, frena al +2% nel 2027. “Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull’ andamento dell’inflazione, attesa in forte risalita nel corso del 2026: il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe, in media d’anno, al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali”, stima l’Istat. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Inflazione: è davvero sotto controllo nel 2026
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