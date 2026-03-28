Italia rallenta | crescita frenata e inflazione in salita nel 2026

Da abruzzo24ore.tv 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime stime economiche segnalano una crescita più lenta del paese nel 2026, con un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Contestualmente, i prezzi dei beni e servizi sono in aumento, contribuendo a una crescita dell'inflazione. Questi dati arrivano in un contesto di tensioni internazionali che coinvolgono il territorio nazionale.

Roma - Le nuove stime indicano un’economia meno dinamica e prezzi in aumento, mentre il conflitto internazionale incide sulle prospettive e aumenta l’incertezza globale Le prospettive economiche dell’Italia subiscono un lieve ma significativo ridimensionamento secondo Moody's, che ha aggiornato le proprie stime sul PIL e sull’inflazione per il biennio 2026-2027. L’agenzia prevede ora una crescita del +0,7% nel 2026, in calo rispetto alla precedente stima dello 0,8%, mentre per il 2027 il ritmo dovrebbe attestarsi al +0,8%. Parallelamente, viene rivista al rialzo la previsione sull’inflazione, che nel 2026 è attesa al 2,1%, rispetto all’1,8% indicato in precedenza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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