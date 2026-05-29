Inflazione | la Germania frena a maggio l’Italia accelera i rincari
A maggio, l'inflazione in Germania ha rallentato, mentre in Italia i prezzi sono aumentati più rapidamente. I rincari in Italia hanno colpito principalmente i servizi essenziali come trasporti, sanità e alimentari. Nel frattempo, il calo dei costi energetici in Germania non ha impedito l’aumento dei prezzi in altri settori. La differenza tra i due paesi si riflette nelle variazioni dei tassi di inflazione.
? Punti chiave Perché i rincari in Italia colpiscono proprio i servizi essenziali?. Come influenzerà il calo energetico tedesco i prezzi in Europa?. Quali settori italiani stanno spingendo l'inflazione verso l'alto?. Cosa determinerà la nuova stabilità geopolitica sui costi dell'energia?.? In Breve Inflazione tedesca al 2,6% annuo grazie al calo energetico al 6,6%.. Italia registra aumento prezzi al 3,2% su base annua per trasporti e igiene.. Francia mostra inflazione contenuta al 2,4% con crescita mensile dello 0,1%.. VARD conclude accordo con Inkfish per nave da ricerca in acque profonde..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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