Inflazione | la Germania frena a maggio l’Italia accelera i rincari

Notizia in breve

A maggio, l'inflazione in Germania ha rallentato, mentre in Italia i prezzi sono aumentati più rapidamente. I rincari in Italia hanno colpito principalmente i servizi essenziali come trasporti, sanità e alimentari. Nel frattempo, il calo dei costi energetici in Germania non ha impedito l’aumento dei prezzi in altri settori. La differenza tra i due paesi si riflette nelle variazioni dei tassi di inflazione.