Un tifoso di MLB si sporge dalla tribuna un uomo vuole salvarlo e lo tira via | lotta furiosa a St Louis

Durante una partita di baseball MLB a St. Louis, un tifoso si è posizionato sul bordo della tribuna. Un altro spettatore, intervenendo per aiutarlo, lo ha tirato via, ma il primo ha reagito con violenza. La situazione si è trasformata in una rissa furiosa tra i due, con scene di forte concitazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Scene concitate durante una partita di baseball MLB a St. Louis: un tifoso si è messo a cavalcioni sul bordo della tribuna, un altro spettatore è arrivato da dietro e l'ha tirato via per salvarlo, ma il primo ha reagito violentemente ed è scattata una rissa furiosa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Un tifoso ruba una palla da baseball a una bambina in MLB, lei cerca di salvarlo dagli insultiUn tifoso che ha rubato una pallina da baseball in tribuna a una bambina dopo un fuoricampo in MLB è finito travolto dagli insulti sui social. Moutet perde con Trungelliti e sale in tribuna per litigare con un tifoso: vuole il suo telefonoInaspettata reazione di Corentin Moutet dopo la sconfitta con Trungelliti all'ATP di Marrakech: dopo la sconfitta scavalca gli spalti e affronta un...