Indirizzava i pazienti verso strutture private l' ex primario Palumbo a processo per corruzione

Il tribunale di Roma ha deciso di processare immediatamente l'ex primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio e un imprenditore coinvolto nel circuito di cliniche Nefrocenter. L'ex primario avrebbe indirizzato i pazienti verso strutture private, secondo quanto emerso. La decisione riguarda anche l'imprenditore Maurizio Terra, ritenuto coinvolto nel caso di corruzione. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane in aula.

Il tribunale di Roma ha disposto il giudizio immediato per il dottor Roberto Palumbo, ex primario dell'unità operativa di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, e per l'imprenditore Maurizio Terra, figura apicale nel circuito di cliniche Nefrocenter. L'udienza è stata fissata per il prossimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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