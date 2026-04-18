Abusi su pazienti a dibattimento l’ex primario-sindaco | processo al via nel 2027

A Bergamo è iniziato il procedimento contro un ex primario di chirurgia, accusato di aver commesso abusi sessuali su alcune pazienti. L'uomo, di 70 anni e attualmente agli arresti domiciliari, aveva ricoperto anche il ruolo di sindaco in un comune della provincia. Il processo è stato fissato per il 2027 e riguarda le accuse rivolte all'ex medico, coinvolto in un procedimento penale.

Bergamo. Andrà a dibattimento il procedimento a carico di Giovanni Sgroi, 70 anni, ex primario della Chirurgia generale di Treviglio ed ex sindaco di Rivolta d’Adda, attualmente agli arresti domiciliari, accusato di abusi sessuali su alcune pazienti. L’apertura del processo è stata fissata per il 18 marzo 2027. La decisione è stata presa al termine dell’udienza preliminare. La pm Chiara Monzio Compagnoni ha chiesto il rinvio a giudizio per due dei tre episodi venuti a galla in provincia. Secondo l’accusa, nel gennaio 2015 una donna di Bellagio, allora 35enne, durante un’ecografia addominale in ambulatorio, sarebbe stata oggetto di attenzioni inappropriate, con carezze sulle cosce e un tentativo di bacio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Abusi sessuali su due piccoli pazienti: lo psicoterapeuta di Seregno verso il processoSeregno (Monza Brianza), 3 aprile 2026 - Chiesto il rinvio a giudizio dello psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due piccoli pazienti. Vaticano, chiesti atti al Pg. Riparte il dibattimento sul processo BecciuLa Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo Becciu. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trento, medico del lavoro agli arresti domiciliari: è accusato di abusi sessuali su alcune pazienti; Abusi su pazienti, a dibattimento l’ex primario-sindaco: processo al via nel 2027; Abusi sessuali su una minorenne in reparto, paziente condannato; Abusi sessuali sui clienti (anche bambini): osteopata condannato a 20 anni di carcere - BresciaToday. Abusi su pazienti, a dibattimento l’ex primario-sindaco: processo al via nel 2027Bergamo. Andrà a dibattimento il procedimento a carico di Giovanni Sgroi, 70 anni, ex primario della Chirurgia generale di Treviglio ed ex sindaco di Rivolta d’Adda, attualmente agli arresti ... bergamonews.it Gli abusi sessuali su giovani pazienti. Chiusa l’inchiesta sullo psicoterapeuta. Spunta materiale pedopornograficoChiusa l’inchiesta della Procura di Monza sullo psicoterapeuta accusato di atti sessuali su almeno due giovani pazienti, mentre un altro fascicolo penale verrà aperto dalla Direzione distrettuale ... ilgiorno.it Il #Papa alla @UCSCEI : 'mai minimizzare abusi e chiudersi per paura degli scandali' x.com Oggi, nella Giornata dei Prigionieri Palestinesi, ricordiamo gli abusi sistematici che il sistema carcerario israeliano infligge a quelli che chiama detenuti, più di 9600 al momento, ma che sono in gran parte veri e propri prigionieri politici, trattenuti senza accuse - facebook.com facebook