Caso Sgroi | l’ex primario e sindaco al processo per abusi su pazienti

L’ex primario di Treviglio, che ha anche ricoperto il ruolo di sindaco a Rivolta d’Adda, sarà giudicato a partire dal 18 marzo 2027 per presunte molestie su pazienti. La vicenda riguarda accuse che coinvolgono comportamenti inappropriati nei confronti di persone assistite sotto la sua responsabilità. Il procedimento si apre dopo le indagini condotte dagli inquirenti, che hanno raccolto le testimonianze e gli elementi necessari per portare avanti il procedimento giudiziario.

L'ex primario di Treviglio e già sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, affronterà un processo per molestie su pazienti a partire dal 18 marzo 2027. L'uomo di 70 anni, che vive attualmente sotto misura di arresti domiciliari da maggio scorso, è stato chiamato a rispondere di due episodi di abusi sessuali emersi durante l'udienza preliminare condotta dalla magistrata Chiara Monzio Compagnoni. La cronologia delle accuse tra ambulatorio e reparto Il percorso giudiziario che coinvolge il chirurg .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Sgroi: l’ex primario e sindaco al processo per abusi su pazienti Notizie correlate Leggi anche: Abusi su pazienti, a dibattimento l’ex primario-sindaco: processo al via nel 2027 Leggi anche: Accusato di abusi sessuali. Si dimette il sindaco Sgroi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Abusi sessuali. A giudizio l’ex primario; Abusi su pazienti, a dibattimento l’ex primario-sindaco: processo al via nel 2027; L’ex sindaco Francesco Sgroi incandidabile; Giarre, la studentessa Chiara Odette Sgroi dell’I.I.S. Leonardo in finale ai Campionati di Italiano. Abusi sessuali. A giudizio l’ex primarioDopo il fronte milanese, con l’inchiesta che ha portato il dottor Giovanni Sgroi (nella foto), 70 anni, ex ... msn.com Medico arrestato per violenza sessuale: Giovanni Sgroi di nuovo a processo per altri casiGiovanni Sgroi, ex primario di Treviglio e sindaco di Rivolta d’Adda (Cremona) agli arresti domiciliari per violenza sessuale, affronterà un nuovo processo a Bergamo per altri casi. Leggi tutte le ... fanpage.it Caso Car Back: si torna in aula. Dopo il primo grado il procedimento entra ora in una nuova fase davanti alla Corte d’Appello. https://www.freepressonline.it/2026/04/10/car-back-svolta-in-appello-riammessa-unintercettazione-chiave/ #Cronaca #Giustizia #Cor - facebook.com facebook