Secondo uno studio condotto da Engie e Key to Energy, i consumi energetici dei data center in Italia potrebbero aumentare tra due e quattro volte entro il 2030. Lo studio evidenzia come l'espansione dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione stia influenzando le infrastrutture e le decisioni industriali, rendendo i data center un elemento centrale nel processo di transizione energetica.

Milano, 17 apr.(Adnkronos) - L'espansione dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione stanno ridisegnando infrastrutture e scelte industriali, facendo dei data center un driver chiave nella transizione energetica. Le prospettive di sviluppo sono particolarmente rilevanti: entro il 2030 i consumi energetici dei data center a livello globale potrebbero crescere fino al 30% annuo e al 16% in Europa. In Italia si stima un aumento che può arrivare a 2 o 4 volte i consumi attuali, superando il 10% dei consumi europei del settore. In questo contesto i player del settore energetico diventano attori cruciali garantire un fabbisogno sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Studio Engie- Key to Energy, consumi energetici data center in Italia potrebbero diventare 2-4 volte quelli attuali entro 2030

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