SoftBank ha annunciato un investimento di circa 45 miliardi di euro in Francia nei prossimi cinque anni. La cifra sarà destinata allo sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di potenziare i data center nel paese. L’annuncio riguarda un impegno finanziario di grande portata, volto a rafforzare le capacità tecnologiche nel settore dell’IA. La cifra rappresenta una parte significativa del totale previsto, pari a circa 75 miliardi di euro, destinati complessivamente all’area.

Il colosso giapponese SoftBank investirà 45 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per potenziare le infrastrutture di intelligenza artificiale in Francia. L’investimento, descritto come il più grande del suo genere finora in Europa, sarà realizzato nella regione settentrionale degli Hauts-de-France e fornirà una capacità di 3,1 GW. SoftBank ha inoltre affermato che sono previsti ulteriori siti in diverse località della Francia, portando l’investimento complessivo a 75 miliardi di euro. I dettagli dell’operazione. Una joint venture a maggioranza di proprietà di SoftBank Group e costituita con Sesterce è stata selezionata per sviluppare e gestire un campus di data center per l’IA da 1 GW a Bosquel, in Francia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il futuro dell’IA si costruisce in Francia: SoftBank investe 75 miliardi nei data center

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Softbank investe 45 miliardi in francia: lEuropa perde il treno dellai

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