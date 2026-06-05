India | l’isola Great Nicobar per blindare le rotte globali

Notizia in breve

L’India sta sviluppando infrastrutture sull’isola di Great Nicobar, situata vicino allo Stretto di Malacca, per rafforzare il controllo delle rotte marittime. L’obiettivo è monitorare e proteggere le rotte commerciali globali, che attraversano questa area strategica. Le opere prevedono strutture portuali e sistemi di sorveglianza, con l’intento di garantire la sicurezza delle rotte e influenzare i flussi commerciali internazionali. La costruzione di queste infrastrutture mira a incrementare la presenza militare e il controllo marittimo nella regione.