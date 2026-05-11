?? Punti chiave Come può l'India bloccare la rotta commerciale cinese nello Stretto di Malacca? Quali porti indiani serviranno a contrastare la rete cinese delle perle? Perché il controllo dello Sri Lanka è vitale per la strategia di Modi? Come influenzeranno le sanzioni internazionali il progetto iraniano di Chabahar??? In Breve Presenza militare indiana in Oman tramite il porto strategico di Duqm. Investimenti Adani nel terminal Colombo West e Mazagon Dock nello Sri Lanka. Gestione comples .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India: il piano su Great Nicobar per bloccare l’avanzata cinese

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