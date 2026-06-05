Indagini arresti lotta alla criminalità organizzata e azioni eroiche | i numeri di un anno di lavoro dell' Arma di Monza e Brianza

Notizia in breve

Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza hanno condotto numerose operazioni, effettuato arresti e portato avanti indagini contro la criminalità organizzata. La presenza sul territorio è stata costante, con interventi che hanno coinvolto rischi personali per gli agenti. Sono stati anche portati a termine interventi di contrasto alle attività criminali, con azioni che hanno richiesto un impegno quotidiano e una forte presenza sul campo.