Indagini arresti lotta alla criminalità organizzata e azioni eroiche | i numeri di un anno di lavoro dell' Arma di Monza e Brianza
Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza hanno condotto numerose operazioni, effettuato arresti e portato avanti indagini contro la criminalità organizzata. La presenza sul territorio è stata costante, con interventi che hanno coinvolto rischi personali per gli agenti. Sono stati anche portati a termine interventi di contrasto alle attività criminali, con azioni che hanno richiesto un impegno quotidiano e una forte presenza sul campo.
Un anno di intenso lavoro per i carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza. Presenza quotidiana sul territorio, ascolto, interventi (mettendo anche a rischio la prorpia vita), indagini, lotta alla criminalità. Questo il “riassunto” che - in occasione del 212 anno di fondazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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