Francesco Rattà guiderà la Questura di Pescara dal 1° giugno | esperienza investigativa e lotta alla criminalità organizzata

Originario della provincia di Catanzaro e nato nel 1968, Rattà ha costruito gran parte della propria carriera professionale all’interno della polizia di Stato operando per molti anni in Calabria. Nel corso del suo percorso ha ricoperto incarichi di responsabilità nella Squadra Mobile di Catanzaro, partecipando ad attività investigative complesse rivolte al contrasto delle organizzazioni criminali. Successivamente il suo profilo professionale si è consolidato nella Capitale, dove ha assunto ruoli dirigenziali presso la Squadra Mobile di Roma e ha collaborato con l’allora questore Mario Della Cioppa. Proprio in quel periodo vennero evidenziate pubblicamente le sue capacità operative, investigative e gestionali. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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