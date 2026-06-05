Indagine sulla Galleria | Altro atto della giunta finito sotto inchiesta

La Procura ha aperto un’indagine sulla gestione della Galleria, considerando un atto della giunta come possibile illecito. L’indagine riguarda decisioni prese nell’ambito di lavori pubblici e spese correlate. Nessuna persona è ancora stata iscritta nel registro degli indagati. L’inchiesta si inserisce in un quadro di verifiche più ampie sull’amministrazione locale. La notizia si aggiunge alle altre inchieste che coinvolgono l’ente e la sua gestione.

Un'altra indagine della Procura piomba come un macigno su Palazzo Marino, sgretolando definitivamente la credibilità dell'operato dell'amministrazione Sala. Dopo quella sull'urbanistica e sulla vendita di San Siro due giorni fa la Guardia di Finanza è tornata ad acquisire documenti a Palazzo Marino e nella sede della Soprintendenza alle Belle arti. Tra gli indagati per ipotesi di corruzione e turbativa ci sarebbero funzionari comunali ma anche della Soprintendenza, oltre che responsabili di società, anche se allo stato non sono state inviate informazioni di garanzia. Non ci sarebbero politici coinvolti. Al centro delle indagini, coordinata... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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