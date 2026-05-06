Dopo 18 mesi di lavoro continuo, si è concluso lo scavo della Galleria Rocchetta, parte della Linea AV Napoli–Bari. La TBM Futura, una macchina di ultima generazione, ha portato a termine il suo compito con un team di 140 tecnici specializzati. La galleria rappresenta il tunnel più lungo del Lotto Apice–Hirpinia, realizzato senza interruzioni nel periodo di lavoro.

Tempo di lettura: 4 minuti La TBM Futura chiude 18 mesi di lavori non-stop per il tunnel più lungo del Lotto Apice–Hirpinia, grazie ad un team di 140 tecnici specializzati. Lunga 6,5 km, la Galleria Rocchetta è la seconda completata sul Lotto, dopo quella di Grottaminarda. Entro l’estate parte lo scavo della Galleria Melito. La TBM “Futura” è avanzata nell’Appennino a una velocità media di 16 metri al giorno, con punte di oltre 29 metri, installando oltre 32.500 conci per il rivestimento della galleria Sono 21 i progetti che il Gruppo Webuild sta realizzando nel Sud Italia, con oltre 10.200 persone occupate. Lungo la dorsale dell’Appennino...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finito lo scavo della Galleria Rocchetta sulla Linea AV Napoli–Bari

UN INVIO DEMOLENDO DI MEZZI DIESEL attraversa la NUOVA LINEA AC Napoli/Bari.

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