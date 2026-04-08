Zelensky | Pronto a incontrare Putin ma non a Mosca né a Kiev Meloni? Leader forte

Il presidente ha dichiarato di essere disponibile a un incontro con l'omologo russo, specificando però di non volerlo tenere né a Mosca né a Kiev. Ha aggiunto che, se l'altra parte è disposta, ci sono diversi luoghi possibili per discutere. In un'altra dichiarazione, ha commentato la figura del leader di un paese europeo, definendolo come una figura forte.

“Sono pronto a incontrare Putin. Di sicuro, non a Mosca, né a Kiev. Ma se è pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo. Possiamo trovarne uno in Medioriente, Europa, Stati Uniti, ovunque". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un'intervista al Gr1 Rai. "Non possiamo discutere semplicemente della cessione del Donbass", ha spiegato. "Se lasciamo il Donbass ai Russi, occuperanno i luoghi da noi meglio difesi senza alcuna perdita. Per costruire nuove linee di fortificazione potrebbe volerci un anno, un anno e mezzo. Potrebbero attaccare Kharkiv e altre città che contribuiscono molto al nostro Pil. E ci sarà una frattura nella società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky: "Pronto a incontrare Putin, ma non a Mosca né a Kiev. Meloni? Leader forte" Kiev: “Zelensky pronto a incontrare Putin”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la questione dei... Ucraina, Sybiha: “Zelensky è pronto a incontrare Putin”(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a incontrare personalmente il presidente russo Vladimir Putin per discutere la... Putin: Che senso ha incontrarsi con Zelensky #putin #zelensky Si parla di: Zelensky a Damasco per incontrare Al Jolani. Zelensky: Pronto a incontrare Putin, ma non a Mosca né a Kiev. Meloni? Leader forteDa Zelensky parole di elogio per Giorgia Meloni, una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina ... ilgiornale.it Zelensky: pronto a incontrare Putin: Trump vuole la pace entro giugnoGli Stati Uniti vogliono la fine della guerra entro giugno. Lo ha fatto sapere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, annunciando che le delegazioni di Mosca e Kiev sono state invitate a Miami ... quotidiano.net