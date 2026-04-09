Zelensky | ‘pronto a incontrare Putin ma non a Mosca o a Kiev’

Da imolaoggi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di un paese ha dichiarato di essere disponibile a un incontro con il leader di un’altra nazione, ma ha specificato di non volerlo né a Mosca né a Kiev. Ha aggiunto che l’incontro potrebbe avvenire in un’altra località, senza però indicare quale. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con possibili discussioni diplomatiche in corso.

“Sono pronto a incontrare Putin. Di sicuro, non a Mosca, né a Kiev. Ma se è pronto a incontrarmi, ci sono molti posti per farlo. Possiamo trovarne uno in Medioriente, Europa, Stati Uniti, ovunque”, ha dichiarato in un’intervista al Gr1 Rai. Nodo Donbass Il presidente ucraino ha ribadito che non ci sono margini per trattative sulla cessione del Donbass. “Non possiamo discutere semplicemente della cessione del Donbass”, ha spiegato, sottolineando i rischi militari e strategici di una simile scelta. Secondo Zelensky, un eventuale ritiro favorirebbe nuove offensive russe. “Se lasciamo il Donbass ai Russi, occuperanno i luoghi da noi meglio difesi senza alcuna perdita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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