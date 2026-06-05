Incontro per ' Il giardino solidale'

L'Associazione Periphèria organizza una giornata di convivialità e solidarietà a seguito della raccolta fondi per sostenere TuttoMondonews. L'evento si svolge per ringraziare chi ha partecipato alla campagna di supporto avviata ad aprile. La giornata si conclude con un momento di incontro tra i donatori e i volontari. L'iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti e a condividere i risultati ottenuti grazie alla solidarietà di tutti.

A conclusione della raccolta fondi a sostegno di TuttoMondonews, l'Associazione Periphèria organizza una giornata di convivialità e solidarietà per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in qualunque modo alla campagna di supporto lanciata ad aprile. Domenica 7 giugno a partire dalle ore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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