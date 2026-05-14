Torna a Bari la Festa dei Popoli | il giardino Princigalli diventa spazio per l' incontro tra culture

A Bari torna la Festa dei Popoli, un evento che celebra l'incontro tra culture differenti. La manifestazione, alla sua ventiduesima edizione, si svolgerà dal 22 al 24 maggio nel giardino Princigalli. Durante le tre giornate, saranno presenti stand culinari, esibizioni musicali e attività artigianali provenienti da vari Paesi. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni e comunità locali e straniere che partecipano con spettacoli e laboratori. La festa rappresenta un momento di scambio tra le diverse tradizioni culturali.

Bari si prepara a riabbracciare la Festa dei Popoli. Il festival dedicato all'incontro tra culture diverse arriva alla sua 22esima edizione e si terrà dal 22 al 24 maggio all'interno del giardino Princigalli. Un lungo weekend di festa con concerti, balli, abiti tradizionali, piatti tipici da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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