Il ruolo dell’amministratore di sostegno se ne parla in un incontro all’Emporio Solidale

Il 7 maggio 2026, dalle 17 alle 18,30, si svolgerà presso la Sala Riunioni dell’Emporio Solidale di Piacenza un incontro dedicato all’amministratore di sostegno. L’evento intitolato “L’Amministratore di sostegno: problemi e opportunità” offrirà un’occasione per approfondire il ruolo di questa figura e le questioni legate alla sua funzione. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio questa materia.

Si terrà il 7 maggio 2026, dalle 17 alle 18,30, alla Sala Riunioni dell’Emporio Solidale (via Primo Maggio 62 – Piacenza), l’incontro informativo “L’Amministratore di sostegno: problemi e opportunità”.L’iniziativa è promossa dall’Associazione 50&Più Piacenza in collaborazione con Csv Emilia, con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Umarell tour", terza tappa all’Emporio solidale tra comunità, rigenerazione urbana e sostegno alle fragilitàDue piani di servizi, un internet point, una biblioteca, un angolo giochi per i più piccoli, un market, spazi destinati all’ascolto.