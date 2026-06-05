Incontri lezioni approfondimenti Tra cucina arte scienza cultura ’Identità Milano’ la rassegna

Dal 7 al 9 maggio, all’Allianz MiCo North Wing di Milano, si svolge la 21ª edizione di ’Identità Milano’. Si tratta di un congresso internazionale dedicato a alta cucina, pasticceria, mixology, servizio di sala e hôtellerie. La manifestazione prevede incontri, lezioni e approfondimenti, con un focus sul tema ’Identità Future: La libertà di pensare’. La rassegna è stata ideata da due organizzatori noti nel settore.

’Identità Future: La libertà di pensare’ è il tema della 21ª edizione di ’Identità Milano’, il Congresso internazionale di alta cucina, pasticceria, mixology, servizio di sala e hôtellerie ideato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni, dal 7 al 9 all’Allianz MiCo North Wing di Milano. Incontri, lezioni e approfondimenti alla presenza di autorevoli protagonisti della gastronomia italiana e internazionale che si intrecciano con persone provenienti dal mondo della scienza, dell’arte e della cultura, a dimostrazione di come la gastronomia sia oggi un linguaggio universale. Tra le novità dell’edizione 2026 che enfatizza il valore della libertà ci sarà un approfondimento dedicato all’ospitalità internazionale, la quinta edizione di Bollicine del Mondo, nuove estensioni nelle aree tematiche e un progetto inedito dedicato ai gastronomi emergenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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