Arte e musica incontri al Centro d’arte Poyel per la rassegna Oltre le Righe

Al Centro d’arte Poyel si svolgono incontri dedicati a arte e musica nell’ambito della rassegna Oltre le Righe. Il prossimo evento, previsto per il 15 aprile, prevede la presentazione del libro

Arte e musica, incontri al Centro d'arte Poyel. I prossimi appuntamenti della rassegna Oltre le Righe: il 15 aprile con Enrico Caruso da Napoli a New York di Enzo Altieri e Giuseppe Castrillo. Nel dettaglio, il primo incontro del 15 aprile sarà dedicato alla figura del grande tenore partenopeo attraverso il volume Enrico Caruso da Napoli a New York di Enzo Altieri e Giuseppe Castrillo, un omaggio al grande tenore partenopeo che attraversa oceani e generazioni. A dialogare con gli autori sarà il musicista Tony Cercola, in un incontro che intreccia racconto biografico e suggestioni sonore. Il 17 aprile, ore 18.00 lo spazio ospita la presentazione di Profilo Basso (Edizioni MEA), il libro di Roberto Giangrande, con prefazione di Tullio De Piscopo. 🔗 Leggi su 2anews.it

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