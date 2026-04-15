Tra arte identità e tradizione | con la mostra Kimono un viaggio nella cultura giapponese

Lo scorso sabato è stata inaugurata presso la Galleria Luigi Michelacci di Meldola la mostra intitolata “Kimono”. L’esposizione presenta una selezione di kimono tradizionali giapponesi, con pezzi provenienti da vari periodi storici. La mostra si focalizza sulla rappresentazione dell’abbigliamento come elemento culturale e identitario, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino dettagli e stoffe tipiche della tradizione nipponica.

E' stata inaugurata sabato scorso la mostra “Kimono”, allestita alla Galleria Luigi Michelacci di Meldola. “Un pubblico numerosissimo ha preso parte all’evento, dimostrando grande interesse per questo affascinante percorso dedicato alla cultura giapponese e all’arte del kimono”, racconta il.🔗 Leggi su Forlitoday.it Alla scoperta della cultura giapponese tra arte, tradizione e identità: kimono in mostraUn’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più iconici, tra arte, tradizione e identità. Alla scoperta della cultura giapponese tra arte, tradizione e identità: kimoni in mostraUn’occasione unica per immergersi nella cultura giapponese attraverso uno dei suoi simboli più iconici, tra arte, tradizione e identità.