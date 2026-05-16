Maxi incidente in A9 verso Como | scontro tra camion furgone e auto ribaltata tra i feriti un bimbo di un anno

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla A9, tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como. Intorno alle 5, un scontro coinvolgendo un camion, un furgone e un’auto ha causato il ribaltamento di quest’ultima. Le autorità hanno soccorso i feriti, tra cui un bambino di un anno. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la scena e avviare le operazioni di sicurezza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi.

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