Incidente tra auto e camion nel salernitano | cinque feriti tra cui una bambina

Da salernotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 19, in località Sant'Antuono a Polla, nel salernitano. Un’auto e un camion, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato cinque persone, tra cui una bambina, in ospedale per le cure del caso.

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, lungo la Strada Statale 19, in località Sant'Antuono a Polla, dove un'auto e un autocarro, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrati nei pressi dello svincolo di accesso alla zona industriale.  I soccorsi Illeso il conducente del camion, mentre a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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