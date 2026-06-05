Incidente tra due veicoli a Baselica | due persone trasportate all’ospedale di Borgotaro

Da parmatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Baselica, nel comune di Borgo Val di Taro, si è verificato un incidente tra due veicoli. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Borgotaro. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

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Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Baselica, nel comune di Borgo Val di Taro, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’ambulanza della Pubblica Assistenza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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