Grave incidente tra moto e auto | due persone trasportate in ospedale

Due persone sono state trasportate in ospedale dopo un incidente tra moto e auto sulla SS18, al chilometro 82,9, in località Santa Cecilia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e stabilizzato i feriti prima di trasferirli in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Nessuna informazione sulla dinamica dell'incidente è stata resa nota.

È giunta alla Centrale 118 una chiamata di soccorso per un incidente stradale avvenuto sulla SS18, al chilometro 82,9, in località Santa Cecilia. Nello scontro sono rimasti coinvolti un motociclo e un’automobile. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio e della Pubblica Assistenza Vopi, postazione di Eboli, insieme all’Auto Medica. Due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista: era interessato a raccontare. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Grave incidente tra Ghiffa e Verbania, motociclista trasportato in ospedale con l'elisoccorso

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