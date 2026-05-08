Incidente a Torino Crocetta | scontro tra due auto all' incrocio due persone in ospedale

Nella serata di giovedì 7 maggio 2026, si è verificato un incidente all’incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino. Due auto sono entrate in collisione, provocando il coinvolgimento di due persone, trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 7 maggio 2026, all'incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Ford Puma e una Fiat Punto. Sul posto sono intervenuti i sanitari dei Giovanniti con ambulanze per conto del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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