Incidente tra 3 auto sulla Tangenziale di Salerno | lunghe code verso Pontecagnano

Nel tardo pomeriggio, sulla Tangenziale di Salerno, si è verificato un incidente tra tre auto che ha causato blocchi e code lunghe verso Pontecagnano. La circolazione è rimasta congestionata per diverse ore, con veicoli fermi o in movimento molto lentamente. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti o sulle cause dell’incidente. La situazione ha generato disagi e rallentamenti nel traffico locale.

Traffico in tilt, nel tardo pomeriggio, lungo la Tangenziale di Salerno, dove un incidente che ha coinvolto tre automobili ha mandato in tilt la circolazione in direzione Pontecagnano. Il sinistro si è verificato poco prima dello svincolo cittadino e ha richiesto l'immediato intervento dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente sulla A2 tra Pontecagnano e Salerno: auto si ribalta, ferito un 20enneQuesta mattina si è verificato un incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano Faiano e Salerno.

Incidente sull’Autostrada A1 a Casoria, code di 3 chilometri verso Napoli: traffico sulla TangenzialeUn incidente si è verificato sull'Autostrada A1 all'altezza di Casoria, causando code di circa tre chilometri in direzione Napoli.

Argomenti più discussi: Incidente in tangenziale a Rivoli: maxi-tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti, traffico nel caos; Incidente in Tangenziale a Napoli, ferito un motociclista: 1 km di coda tra Agnano e Astroni; Auto contro un ostacolo sulla E45, due persone soccorse dai Vigili del fuoco; Tragico incidente in autostrada: schianto tra due auto e un furgone, un ferito trasportato in elisoccorso al San Gerardo.

Incidente sulla Tangenziale di Salerno: coinvolte tre auto, traffico in tilt verso Pontecagnano salernonotizie.it/2026/06/05/inc… x.com

Come avete affrontato il primo viaggio in autostrada? reddit