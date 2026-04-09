Incidente sull'Autostrada A1 a Casoria code di 3 chilometri verso Napoli | traffico sulla Tangenziale
Un incidente si è verificato sull'Autostrada A1 all'altezza di Casoria, causando code di circa tre chilometri in direzione Napoli. La situazione ha interessato anche la Tangenziale, dove il traffico si è notevolmente rallentato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la circolazione e ricostruire la dinamica. La viabilità resta critica nella zona, con rallentamenti diffusi.
Traffico in tilt nell'ingresso a Napoli a causa di un incidente sull'Autostrada A1 all'altezza di Casoria. Due chilometri di code verso la Tangenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Incidente sull’Autostrada A1 a Casoria, code di 3 chilometri verso Napoli: traffico sulla TangenzialeTraffico in tilt nell’ingresso a Napoli a causa di un incidente sull’Autostrada A1 all’altezza di Casoria. Due chilometri di code verso la Tangenziale. fanpage.it
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