Incidente sulla A2 tra Pontecagnano e Salerno | auto si ribalta ferito un 20enne

Questa mattina si è verificato un incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano Faiano e Salerno. Un’auto si è ribaltata, e a seguito dell’incidente un uomo di 20 anni è rimasto ferito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti mentre i soccorsi intervenivano sul posto. Non ci sono altre persone coinvolte e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.