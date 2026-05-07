Incidente sulla A2 tra Pontecagnano e Salerno | auto si ribalta ferito un 20enne
Questa mattina si è verificato un incidente sull’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Pontecagnano Faiano e Salerno. Un’auto si è ribaltata, e a seguito dell’incidente un uomo di 20 anni è rimasto ferito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti mentre i soccorsi intervenivano sul posto. Non ci sono altre persone coinvolte e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.
Paura questa mattina sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nel tratto compreso tra Pontecagnano Faiano e Salerno. Un’auto si è ribaltata dopo l’impatto con la barriera centrale. Incidente sulla A2, auto si ribalta: soccorso un giovane. L’ incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 di oggi, giovedì 7 maggio 2026. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 20 anni, alla guida di una Mazda, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro la parete divisoria centrale. A seguito dell’impatto, l’auto si è capovolta, terminando la propria corsa sulla carreggiata. Sul posto è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.🔗 Leggi su Zon.it
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