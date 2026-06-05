Incidente sull' A18 autostrada chiusa tra Taormina e Giardini Naxos

L'autostrada A18 tra Taormina e Giardini Naxos è stata chiusa dalle sei di questa mattina a causa di un incidente. Il traffico è attualmente bloccato tra le due località, facendo sì che nessun veicolo possa passare lungo questa tratta. La strada rimane chiusa e si registrano lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o su eventuali feriti.

Traffico bloccato e autostrada chiusa tra Taormina e Giardini Naxos. Questa la situazione lungo l'A18 dalle sei di questa mattina.Secondo le prime informazioni, un tir si è ribaltato e ha bloccato la carreggiata in direzione Catania. Disposta l'uscita obbligatoria a Taormina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Incidente sull'autostrada A8: auto si schianta contro guard-rail. Un ferito grave, video drone

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