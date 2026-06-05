Incidente sulla Statale del Sempione si scontrano tre auto | una persona estratta e altre tre soccorse

Da novaratoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla Statale del Sempione, nel territorio di Domodossola, intorno alle 19. I vigili del fuoco del Vco sono intervenuti con il distaccamento locale. Una persona è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale, mentre altre tre persone sono state soccorse sul posto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

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Incidente a Domodossola. Intervento dei vigili del fuoco del Vco dal distaccamento di Domodossola intorno alle 19.30 di ieri, giovedì 4 giugno, per un incidente stradale sulla strada statale 33 del Sempione, al chilometro 122+700.Tre auto coinvolteTre le auto coinvolte: secondo una prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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