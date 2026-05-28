Montegiorgio | tre auto si scontrano sulla Faleriense traffico bloccato

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre auto si sono scontrate questa mattina sulla strada Faleriense a Montegiorgio, causando il blocco del traffico. Le vetture sono rimaste incastrate nella carreggiata, impedendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La viabilità verso le Piane risulta attualmente interrotta, con code e rallentamenti segnalati dagli automobilisti. Non sono ancora state rese note le condizioni di eventuali feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come si sono incastrate le tre vetture nella carreggiata?. Quali sono le condizioni attuali della viabilità verso le Piane?. Perché lo snodo delle Piane di Monteverde è così critico?. Quando verranno liberati i detriti per ripristinare il passaggio?.? In Breve Scontro avvenuto alle ore 11:30 presso la zona Piane di Monteverde.. Nessun ferito tra i conducenti o i passeggeri delle tre vetture coinvolte.. Lunghe code e rallentamenti per i residenti delle Piane di Monteverde.. Rimozione detriti e mezzi necessaria per ripristinare la viabilità verso Montegiorgio.. Tre auto si sono scontrate questa mattina alle 11:30 lungo la provinciale Faleriense, nella zona delle Piane di Monteverde a Montegiorgio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

montegiorgio tre auto si scontrano sulla faleriense traffico bloccato
© Ameve.eu - Montegiorgio: tre auto si scontrano sulla Faleriense, traffico bloccato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sparanise: tre auto si sono scontrate, diversi feriti e traffico bloccatoTre auto si sono scontrate a Sparanise, causando diversi feriti e interrompendo il traffico sulla strada principale.

Taranto, ambulanza e auto si scontrano: viale Unità d’Italia bloccatoA Taranto, un incidente si è verificato lungo viale Unità d’Italia coinvolgendo un’ambulanza e un’auto, causando il blocco temporaneo della strada.

Si parla di: Furti a Rapagnano e Montegiorgio, due denunciati. Testimoni e fotografie decisivi nelle indagini; Una partita incredibile: l’Adriatica Portorecanati in finale, Montegiorgio in lacrime.

Scontro tra auto a Piane Un feritoIncidente a Piane di Montegiorgio, tre feriti lievi sono stati trasferiti al pronto soccorso di Fermo. Lo scontro è avvenuto ieri alle 11,45 lungo la Faleriense all’altezza del super mercato Hurrà. La ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web