Tre auto si sono scontrate questa mattina sulla strada Faleriense a Montegiorgio, causando il blocco del traffico. Le vetture sono rimaste incastrate nella carreggiata, impedendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La viabilità verso le Piane risulta attualmente interrotta, con code e rallentamenti segnalati dagli automobilisti. Non sono ancora state rese note le condizioni di eventuali feriti.

? Domande chiave Come si sono incastrate le tre vetture nella carreggiata?. Quali sono le condizioni attuali della viabilità verso le Piane?. Perché lo snodo delle Piane di Monteverde è così critico?. Quando verranno liberati i detriti per ripristinare il passaggio?.? In Breve Scontro avvenuto alle ore 11:30 presso la zona Piane di Monteverde.. Nessun ferito tra i conducenti o i passeggeri delle tre vetture coinvolte.. Lunghe code e rallentamenti per i residenti delle Piane di Monteverde.. Rimozione detriti e mezzi necessaria per ripristinare la viabilità verso Montegiorgio.. Tre auto si sono scontrate questa mattina alle 11:30 lungo la provinciale Faleriense, nella zona delle Piane di Monteverde a Montegiorgio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montegiorgio: tre auto si scontrano sulla Faleriense, traffico bloccato

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