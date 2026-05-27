Grave incidente sulla provinciale | tre auto coinvolte deceduta una persona

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificato un incidente sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni, nei pressi dell'uscita per masseria Canali. Tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro e una persona è deceduta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle altre persone coinvolte.