Grave incidente sulla provinciale | tre auto coinvolte deceduta una persona
Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, si è verificato un incidente sulla provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni, nei pressi dell'uscita per masseria Canali. Tre automobili sono rimaste coinvolte nello scontro e una persona è deceduta. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle altre persone coinvolte.
MESAGNE - Una persona è deceduta a seguito di un grave incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, nell'agro di Mesagne, sulla provinciale per San Vito dei Normanni, nei pressi dell'uscita per masseria Canali. Sono tre le auto coinvolte: una Polo, una Lancia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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