Incidente stradale scontro tra un' auto e una moto | un ferito

Da messinatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato questo pomeriggio a Milazzo, in via Tindaro La Rosa. Nell’impatto, un uomo sulla moto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Incidente stradale questo pomeriggio a Milazzo, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto è avvenuto in via Tindaro La Rosa. Coinvolta una Fiat Panda, che avrebbe travolto il centauro mentre era intento a svoltare su un'altra strada. La moto è stata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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