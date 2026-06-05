Incidente stradale scontro tra un' auto e una moto | un ferito

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato questo pomeriggio a Milazzo, in via Tindaro La Rosa. Nell’impatto, un uomo sulla moto è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale questo pomeriggio a Milazzo, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Stando alle prime ricostruzioni, l'impatto è avvenuto in via Tindaro La Rosa. Coinvolta una Fiat Panda, che avrebbe travolto il centauro mentre era intento a svoltare su un'altra strada. La moto è stata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Incidente ad Anzio, scontro tra auto e moto: morto il centauro e cinque feriti

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