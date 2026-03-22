È di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 110, nel tratto tra Modugno e Bari-Carbonara, all'intersezione con la strada San Giorgio Martire, nei pressi della zona artigianale di Modugno. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una moto si sarebbe scontrata con un'autovettura per cause in corso di accertamento. Nell'impatto ha perso la vita l'uomo che si trovava in sella alla due ruote, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi, oltre agli agenti della polizia Stradale, impegnati nei rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente stradale: scontro tra auto e moto, un morto e tre feriti

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