Un uomo coinvolto in un incidente mentre aveva un tasso alcolemico positivo si è difeso, affermando che un risultato positivo all'alcoltest non equivale necessariamente a essere ubriachi. L'incidente si è verificato a bordo di un SUV e l'uomo ha dichiarato che il risultato del test non indica automaticamente uno stato di alterazione.

Dopo l’incidente nei pressi di Vigliano Biellese che lo ha visto coinvolto nella sera di martedì 2 giugno a bordo di un Suv e con un tasso alcolemico due volte superiore a quello consentito dal Codice della strada, il deputato Emanuele Pozzolo si è difeso affermando di non essere stato in condizioni alterate nel momento dell’impatto. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa l’esponente del partito Futuro Nazionale si è difeso con un’affermazione che ha diviso la platea: "Essere positivi all'alcoltest non significa essere ubriachi". Dopo aver dichiarato di essersi sottoposto di sua volontà all’alcoltest da parte della polizia stradale, ha indicato come causa dell’incidente l’acquaplaning dovuto alle forti piogge che avevano colpito la strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente in stato d'ebbrezza, Pozzolo si difende: "Positivo non significa ubriaco"

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Temi più discussi: Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limite; Il deputato Emanuele Pozzolo fuori strada con il suo Suv a Biella: positivo all'etilometro; L’incredibile autodifesa di Pozzolo dopo l’incidente e l’alcoltest positivo: Colpa dell’acquaplanning, non ero alterato; Chi è Emanuele Pozzolo: dallo sparo di Capodanno all'incidente con il Suv. Un deputato sotto i riflettori (ma non per la politica) folgorato da Vannacci: Come de Gaulle.

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