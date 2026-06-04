L'ex politico, attualmente in Futuro Nazionale, si difende dopo un incidente nel Biellese, affermando di aver fatto aquaplaning e di essere positivo all’alcoltest, ma non ubriaco. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio mentre transitava tra i boschi della zona. La sua posizione è al centro di attenzione da ore.

Emanuele Pozzolo, ex eletto di Fratelli D'Italia ora transitato in Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci, è da ore al centro delle cronache per un incidente fatto con il proprio Suv nel pomeriggio di martedì mentre transitava attraverso i boschi del biellese. Ma non è questa la vera notizia: ai controlli standard a seguito di eventi come questi è stato riscontrato un valore di alcol superiore al consentito, che ha portato alla temporanea sospensione della patente per l’onorevole. “Ho fatto aquaplaning dopo aver preso una pozzanghera”, ha spiegato lui. Il tempo in quelle ore era inclemente ma resta il quantitativo di alcol superiore al consentito, anche se Pozzolo si lamenta: “Contro di me si è scatenato l’ennesimo sciacallaggio mediatico ”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Essere positivi all’alcoltest non significa essere ubriachi, ho fatto aquaplaning”. Pozzolo si difende dopo l’incidente

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