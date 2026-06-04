Pozzolo ha affermato che essere positivo all’alcol test non significa necessariamente essere ubriachi, specificando che possono bastare due bicchieri. Riguardo all’incidente stradale, ha sottolineato che non si può automaticamente collegare l’uscita di strada alla positività alcolica senza ulteriori accertamenti. La persona coinvolta è risultata positiva all’alcol test, ma non è stato confermato un livello di ubriachezza.

“Essere positivi all’alcoltest non significa essere ubriachi”. Lo ha detto Emanuele Pozzolo, risultato positivo, con un tasso alcolemico pari al doppio rispetto a quanto consentito dai limiti di legge, dopo un incidente d’auto a Cossato, in Piemonte. Il deputato di Futuro Nazionale ha detto di essere stato vittima di uno “sciacallaggio mediatico”. Pozzolo e l'incidente d'auto, cosa è successo "Essere positivo all'alcol test non vuol dire essere ubriaco" Pozzolo e lo "sciacallaggio mediatico" Per Pozzolo incidente causato dalla pioggia Pozzolo e l’incidente d’auto, cosa è successo Dell’incidente d’auto del 2 giugno a Cossato, nel Biellese, Emanuele Pozzolo ne ha paralto in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pozzolo e l'incidente d'auto, "esser positivo ad alcol test non vuol dire essere ubriaco, bastano 2 bicchieri"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all’alcol test

Leggi anche: Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto: arrestato 34enne positivo ad alcol test

Temi più discussi: Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito; Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito; Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limite; Emanuele Pozzolo ubriaco al volante, incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale: patente ritirata.

Pozzolo dopo l’incidente: Messo sulla graticola per due bicchieri ift.tt/keKy5j0 x.com

Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito reddit

Emanuele Pozzolo ubriaco al volante: normale incidente che può accadere a chiunqueEmanuele Pozzolo, membro di Futuro Nazionale è stato vittima di un incidente stradale, a seguito è stato trovato positivo all'alcol test. Lui rivendica di essere stato sobrio al momento dell'uscita di ... notizie.it

Pozzolo dopo l’incidente: Messo sulla graticola per due bicchieriEmanuele Pozzolo è finito ancora una volta al centro delle polemiche, dopo la pistola a Capodanno è il turno dell’uscita di strada con l’auto e l’alcoltest positivo. Contro di me si è scatenato l’enn ... affaritaliani.it