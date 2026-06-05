Una ragazza di 14 anni, promessa dello sci di fondo, è morta in un incidente stradale a Brescia insieme alla sorella. La giovane, reduce da risultati nelle competizioni nazionali giovanili, si trovava a bordo dell’auto coinvolta nel sinistro. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La ragazza era nota nel settore sportivo per le sue prestazioni giovanili. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

A distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina Orientale, in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina, dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. Reduce da importanti risultati nelle competizioni nazionali giovanili, stava seguendo le orme del fratello Teo, già inserito nel giro della nazionale Under 23. Camilla, nove anni più grande, era cresciuta nello stesso ambiente sportivo ma aveva scelto di dedicarsi soprattutto agli studi, pur mantenendo un forte legame con il mondo della montagna e della neve. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Incidente Brescia, la 14enne morta con la sorella in auto era una promessa dello sci di fondo

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Scontro frontale nel Bresciano, muoiono due sorelle di 14 e 23 anni: tornavano a casa a Livigno

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